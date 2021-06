Kimpembe-Angebot für Frankreichs Problemzone links hinten

Fußball-Weltmeister Frankreich fehlen im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz am Montag in Bukarest (21.00 Uhr/ORF 1) möglicherweise beide etatmäßigen Linksverteidiger. Da Bayern Münchens Lucas Hernandez am Knie und Lucas Digne von Everton am Oberschenkel angeschlagen sind, hat sich nun Innenverteidiger Presnel Kimpembe von Paris Saint-Germain als Aushilfe angeboten. "Wenn der Trainer mich dort braucht, stehe ich zur Verfügung", sagte der 25-Jährige.

SN/APA/POOL/LASZLO BALOGH Kimpembe sagt, er kann auch Au§enverteidiger