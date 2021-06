Kleine Chance, große Freude: Finnland feiert trotz 0:2

Nach dem 0:2 gegen Belgien steht Debütant Finnland bei der Fußball-EM vor dem Aus. Das Schicksal der mit einem Sieg über Dänemark gestarteten Nordländer liegt nun in den Händen anderer. Gefeiert wurde trotzdem. "Ein dritter Platz in dieser Gruppe ist in jedem Fall ein gutes Resultat für uns", sagte Teamchef Markku Kanerva, der seinen "Stolz" hervorhob, nach dem unbelohnten Kampf seiner Spieler aber durchaus geknickt wirkte.

SN/APA/POOL/KIRILL KUDRYAVTSEV Finnen mühten sich gegen Lukaku und Co.vergeblich