Konsel von Italien "beeindruckt", Sensation aber möglich

Beim 0:1 1990 auf der Bank, beim 1:2 1998 im Tor: Michael Konsel hat die jüngsten beiden Pflichtspiel-Duelle Österreichs mit Italien aus der Nähe miterlebt. Durch das Aufeinandertreffen der ÖFB-Truppe bei der paneuropäischen EM mit der "Squadra Azzurra" im Achtelfinale am Samstag in London werden beim mittlerweile 59-Jährigen "auf jeden Fall Erinnerungen wach" an die beiden WM-Spiele in Rom und acht Jahre später in Paris. Die Ausgangsposition ist jetzt ähnlich.

SN/APA/Lenikus/Lenikus Konsel (r.) traut dem ÖFB-Team eine Überraschung zu