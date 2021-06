Kroos kümmert Nichtbeachtung von Matthäus nicht

Den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos lassen die Zweifel von Experten ziemlich kalt. "Am Ende ist es so, dass ich seit elf Jahren spiele und ich übrigens nicht derjenige bin, der sich aufstellt", sagte der Weltmeister von 2014 bei "Eine Halbzeit mit...", dem Fußballpodcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Dass DFB-Rekord-Teamspieler Lothar Matthäus den Mittelfeldmann nicht in der ersten Elf bei der EM sieht, sorgt den Star von Real Madrid nicht.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Kroos sieht sich weiter als wichtigen Bestandteil des DFB-Teams