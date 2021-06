Lazaro verpasst ÖFB-Training wegen Oberschenkelproblemen

Valentino Lazaro hat am Freitag nach seinem EM-Debüt gegen die Niederlande (0:2) das Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld auslassen müssen. Der Flügelspieler unterzog sich laut ÖFB-Angaben am Nachmittag in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck wegen Oberschenkelproblemen einer MRT-Untersuchung. Eine Diagnose sollte noch am Abend folgen.

SN/APA/POOL/DEAN MOUHTAROPOULOS Lazaro plagen Oberschenkelbeschwerden