Unbeschwertes Fest, Fußballherrlichkeit, Völkerverständigung? Die EURO wird viele Erwartungen nicht erfüllen können.

Es sind Momente wie diese, für die Fußballfreunde viele Mühen auf sich nehmen: Mit 30.000 Landsleuten in Paris "I am from Austria" zu singen wie bei der EURO 2016 vor dem Match Österreich gegen Island, das löst in der Erinnerung noch heute Gänsehaut aus.

Fünf Jahre später könnte der Kontrast nicht größer sein. Die wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschobene EURO 2020 hat mit einer Mischung aus Besorgnis und Gleichgültigkeit beim Publikum begonnen. Dabei sollte die Veranstaltung ...