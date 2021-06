Im Auftaktspiel der Fußball-EM treffen in Rom die Mannschaften von Italien und der Türkei aufeinander. Die Italiener liefen gegen die defensiv kompakten Türken in der ersten Halbzeit vergeblich an. Doch kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren durch ein Eigentor in Führung - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker: