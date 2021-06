Llorente nach vier negativen Tests im spanischen Camp

Diego Llorente ist wieder zurück im spanischen Fußball-EM-Quartier. Der Verteidiger vom englischen Premier-League-Club Leeds United wurde am Freitag von seinen - mit Abstand - klatschenden Mitspielern in Las Rozas de Madrid empfangen. Das Quartier hatte Llorente am Dienstag nach einem positiven Corona-Test noch umgehend verlassen müssen.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Diego Llorente ist zurück im spanischen EM-Camp