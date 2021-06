Märchen ohne Happy End: Ungarn untröstlich nach Aus

Ungarns Fußballer haben nach dem 2:2 im Herzschlagfinale gegen Deutschland die K.o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft verpasst. In einer Hammergruppe mit dem Ex-Weltmeister, Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal erarbeiteten sich die Magyaren aber Respekt. "Aber auch die schönsten Märchen haben nicht unbedingt ein Happy End", sagte deren Trainer Marco Rossi am Mittwochabend.

Erst Leon Goretzkas später Treffer (84.) beendete Ungarns EM-Träume, nachdem Adam Szalai (11.) und Andras Schäfer (68.) die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales eröffnet hatten. "Ich habe den Burschen gratuliert und gesagt, dass wir den Kopf oben behalten müssen", sagte Rossi mit Blick auf die WM-Qualifikation in zwei Monaten. So weit hinaus schauten seine Spieler aber nicht.

Der Frust packte die Ungarn um Torhüter Peter Gulacsi, der beim 1:1 durch Kai Havertz (66.) unglücklich agiert hatte. "Es ist schwer, Worte zu finden", sagte der Ex-Salzburger. Fünf Jahre nach dem Einzug ins Achtelfinale - über Österreich hinweg - steht das harte Aus in der Vorrunde. Rossi aber lobte den Mut seiner Mannschaft, die nicht zuletzt ohne den wegen Trainingsrückstands aus dem Aufgebot gestrichenen Regisseur Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) spielerisch zu wenig bot - das aber mit Entschlossenheit und Hingabe wettzumachen versuchte.

"Wir haben ohne Angst vor dem Gegner gespielt, dafür muss ich mich bedanken", meinte Rossi. Der Italiener, dessen Vertrag noch bis Dezember 2025 läuft, hatte vor der Endrunde einen Sieg und ein Unentschieden als maximales Ziel ausgegeben. Am Ende wurden es zwei Punkte, die sich aber nach deutlich mehr anfühlen durften.

Das Echo in der Heimat war überschwänglich. "Die ungarische Auswahl zauberte in München, doch fürs Weiterkommen reichte es nicht", schrieb "Nemzeti Sport". "Nepszava" zollte ebenfalls Respekt: "Unter der Leitung des Maestros Marco Rossi erhob sich die Auswahl aus großen Tiefen auf ein lange nicht gesehenes Niveau." Am Ende seien jedoch die defensiven Patzer zu schwerwiegend gewesen.