Matthäus glaubt an EM-Halbfinale für Deutschland

Der deutsche Fußball-Europameister von 1980, Lothar Matthäus, sieht sein Land bei der am Freitag beginnenden EM im Favoritenkreis. "Ziel muss das Halbfinale sein. Was die Stärke des Kaders betrifft, zählen wir zu den besten vier, fünf Mannschaften des Turniers.", sagte der 60-Jährige bei einem Mediengespräch des Wettanbieters Interwetten. In der Gruppe könnte es allerdings nur zu Platz drei reichen, Gegner Portugal und Frankreich schätzt Matthäus noch stärker ein.

Bei der DFB-Elf befürwortet der Ex-Profi die Rückkehr von Thomas Müller: "Ich habe das Gefühl, dass er die Mannschaft mitnimmt, auch mit seinem Lächeln." Auch für den scheidenden Bundestrainer hat Matthäus lobende Worte: "Ich glaube, dass Jogi Löw ein großes Geschenk für den deutschen Fußball war."