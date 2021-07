Matthäus-Kritik an Löw nach deutschem Aus bei Fußball-EM

Der deutsche Rekord-Fußballnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft die Taktik des scheidenden DFB-Chefcoach Joachim Löw kritisiert. "Natürlich muss man über das System diskutieren, weil die Spieler das System nicht spielen wollten. Jogi Löw ist stur gewesen und hat wieder an etwas festgehalten, was im Endeffekt keinen Erfolg gebracht hat", sagte der 60-Jährige in einer Video-Kolumne für Interwetten.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Der Ex-Fußballer ortete ein falsches Spielsystem und hofft auf Flick