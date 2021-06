Mit Charisma und Mut - Mancini lässt Italien auferstehen

Nur ein Schritt fehlt Roberto Mancini zum nächsten Eintrag in Italiens Fußball-Geschichtsbücher. Mit einem Remis oder Sieg im letzten EM-Gruppenspiel gegen Wales am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) würde der italienische Teamchef den Uralt-Rekord von Vittorio Pozzo von 30 Partien ohne Niederlage in Serie aus den 1930er-Jahren einstellen.

SN/APA/POOL/ETTORE FERRARI Mancini führte Italien zu alter Stärke