Nach dem Achtelfinal-Aufstieg: Das sind Österreichs große Gewinner

Das Nationalteam hat mit dem Achtelfinal-Aufstieg die Zweifler widerlegt. Für einige ÖFB-Akteure brachte der Triumph eine besondere Genugtuung.

Mit einem Gefühl der tiefen Zufriedenheit sind Österreichs Teamfußballer am Dienstag in ihrem Quartier in Seefeld aufgewacht. Und es war kein Traum: Sie stehen im Achtelfinale der EURO und spielen am Samstag im legendären Wembleystadion in London gegen Italien.

Der 1:0-Sieg gegen die Ukraine, mit dem der Aufstieg gesichert worden war, ist vor allem eine Teamleistung gewesen. Jeder rannte und kämpfte für den anderen, keiner fiel ab. Einige aber dürften besondere Genugtuung verspürt haben. Gescholtene, Unbekannte und Übersehene ...