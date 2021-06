Nach dem erstem Sieg muss Russland erstmals reisen

Nach dem 1:0-Sieg gegen EM-Debütant Finnland sieht die Welt für die russische Fußball-Nationalmannschaft wieder besser aus. Pech ist, dass für das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow nun auch die Spiele vor eigenem Publikum in St. Petersburg vorerst einmal vorbei sind. Denn zur alles entscheidenden Partie um den Aufstieg im Pool B müssen die Russen nun am Montagabend in Kopenhagen gegen Dänemark antreten. Ein Losentscheid im November 2019 wollte es so.

SN/APA/POOL/DMITRI LOVETSKY Igor Diweew (r.) gegen Finnlands verhinderten Torschützen Pohjanpalo