Nach Drama um Eriksen: Finnen holen 1:0-Sieg gegen Dänemark

Das Fußball-EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen ist am Samstag von einem medizinischen Notfall des dänischen Spielers Christian Eriksen überschattet worden. Der 29-Jährige kollabierte in der 43. Minute und musste reanimiert werden. Nach rund 20-minütiger Behandlung am Feld wurde Eriksen ins Spital gebracht und konnte dort stabilisiert werden, wie die UEFA mitteilte. Nach der Unterbrechung gewann Finnland nach einem Treffer von Joel Pohjanpalo (60.) mit 1:0.

SN/APA/POOL/JONATHAN NACKSTRAND Pohjanpalo schoss Finnland zum Sieg