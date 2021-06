Niederländer Makkelie pfeift EM-Eröffnungsspiel in Rom

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie (38) pfeift das Eröffnungsspiel der Fußball-EM am Freitag (21.00 Uhr) in Rom. Im Stadio Olimpico treffen zum Start des Turniers in elf Städten Italien und die Türkei aufeinander. Wie aus der offiziellen Ansetzung der Partie hervorgeht, kommt die Französin Stephanie Frappart (37), die als erste Schiedsrichterin für eine Männer-EM nominiert worden war, als vierte Offizielle zu ihrem ersten Einsatz.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Makkelie im Einsatz im CL-Halbfinale im April