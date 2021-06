Niederländer Wijnaldum: UEFA muss bei Rassismus handeln

Der niederländische Teamkapitän Georginio Wijnaldum hat mit Blick auf befürchtete rassistische Beleidigungen beim EM-Achtelfinale in Budapest die UEFA aufgefordert, die Spieler zu schützen. "Wenn es passiert, dann muss die UEFA eingreifen. Sie müssen verstehen, dass sie eine große Verantwortung auf die Spieler abladen, wenn sie es nicht tun", sagte Wijnaldum am Donnerstag im Trainingslager der Niederländer. Die Elftal trifft am Sonntag in der Puskas-Arena auf Tschechien.

SN/APA/ANP/MAURICE VAN STEEN Wijnaldum sieht UEFA bei Kampf gegen Rassismus gefordert