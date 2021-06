Niederlande bejubelt Gruppensieg auch ohne Perfektion

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft weiß nach ihrem souveränem 2:0 gegen Österreich bereits, wo die Reise bei der EM für sie weitergeht. "Auf nach Budapest", titelte die Zeitung "Algemeen Dagblad" am Freitag. Als Gruppensieger tragen die "Oranjes" ihr Achtelfinale am Sonntag in einer Woche (27. Juni) vor vollen Rängen in der ungarischen Hauptstadt aus. Dabei war die Mannschaft von Frank de Boer gegen das ÖFB-Team von Perfektion sogar noch weit entfernt.

SN/APA/POOL/KOEN VAN WEEL Dumfries (r.) jubelt mit Stürmerstar Depay