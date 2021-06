Niederlande gegen Nordmazedonien beinahe in Top-Besetzung

In Amsterdam steigt am Montag (18.00 Uhr/live oe24.tv) die einzige Partie dieser Fußball-EM, deren Ergebnis für den Verlauf des Turniers irrelevant ist. Vor dem Duell zwischen den Niederlanden und Nordmazedonien stehen die Oranjes in der Österreich-Gruppe C als Sieger und der EURO-Neuling als Letzter fest. Daher geht es für die Nordmazedonier um einen ehrenvollen Abschied, die Niederländer wollen in Hinblick auf das Achtelfinale Selbstvertrauen tanken.

SN/APA/UEFA/- Nieerlande-Teamchef De Boer denkt über Personalrochaden nach