Niederlande vor Achtelfinal-"Pflichtsieg" gegen Tschechen

Der erste Schritt ist getan, mit dem Achtelfinalauftritt gegen Tschechien beginnt für die aufstrebenden Niederländer am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Budapest die EM erst so richtig. Nach drei Siegen in der Vorrunde, darunter dem 2:0 gegen Österreich, ist das Selbstvertrauen groß. Die Rolle des Favoriten nehmen die Niederlande an, unterschätzen wollen sie den Vize-Europameister von 1996 aber nicht.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Memphis Depay und Co. vor "Pflichtsieg" gegen Tschechien