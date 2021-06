Nordmazedonien-Star Pandev: "Sind hier, um zu gewinnen"

Nordmazedoniens Nationalteam-Kapitän Goran Pandev hat vor dem EM-Spiel am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Bukarest gegen Österreich großen Optimismus versprüht. "Wir werden alles geben und das Herz auf dem Platz lassen. Wir sind hier, um zu gewinnen", erklärte der 37-Jährige auf der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag.

SN/APA/AFP/ROBERT ATANASOVSKI Nordmazedonien-Star Pandev vor EM-Duell mit ÖFB-Team optimistisch