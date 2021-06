Nordmazedoniens Fans bei EM angeblich besonders trinkfest

Nordmazedoniens Fußball-Fans haben sich laut Medienberichten in Bukarest als besonders trinkfest erwiesen. Das Online-Portal "makfax" berichtete am Samstag, rund 4.000 Anhänger des EM-Debütanten hätten binnen vier Tagen unglaubliche 70.000 bis 75.000 Liter Bier vernichtet. Das Portal berief sich auf nicht näher genannte "rumänische Medien". Ob die Meldung stimmt, ist offen. Umgerechnet würde dies bedeuten, dass jeder einzelne Fan täglich etwa 4,7 Liter Bier getrunken habe.

Unmöglich ist das nicht, gesund allerdings auch nicht - und geholfen hat es auch nicht: Nach zwei Spielen in Bukarest gegen Österreich (1:3) und die Ukraine (1:2) ist schon vor dem letzten Gruppenspiel in den Niederlanden am Montag klar, dass das Turnier für den Fußballzwerg nach drei Partien beendet ist.