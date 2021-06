Nordmazedoniens Trainer Angelovski hört nach Turnier auf

Nordmazedoniens Teamchef Igor Angelovski tritt nach der Fußball-EM von seinem Posten zurück. Dies gab der 45-Jährige im Anschluss an die 0:3-Niederlage gegen die Niederlande am Montagabend bekannt. Der EM-Debütant beendete die Gruppe C mit Österreich, der Ukraine und "Oranje" als Letzter ohne Punktgewinn. Sein Vertrag laufe mit 31. Juli aus, sagte Angelovski. "Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diese Momente erinnern", sagte er.

Angelovski übernahm das Amt des Teamchefs seiner Heimat im Oktober 2015. Er dankte seinen Spielern für ihren Einsatz. "Wir wollten mehr erreichen, aber niemand sollte enttäuscht sein", meinte er. Neben dem Trainer wird auch der 37-jährige Stürmer-Altstar Goran Pandev seine Karriere im Nationalteam beenden.