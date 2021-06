ÖFB-Fans feiern Aufstieg, dürfen aber wohl nicht nach London

Die knapp 1.800 mitgereisten österreichischen Fans haben am Montagabend in Bukarest mit den Spielern der Nationalmannschaft ausgelassen den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phae einer Fußball-EM gefeiert. Beim historischen Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London gegen Italien werden aber aller Voraussicht nach keine Anhänger aus Österreich vor Ort sein dürfen - auch wenn ÖFB-Teamchef Franco Foda nach Spielende noch leise Hoffnungen äußerte.

SN/APA/POOL/MIHAI BARBU Die ÖFB-Fans hatten in Bukarest Grund zum Jubeln