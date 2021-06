ÖFB-Kicker gestehen Niederlandes Überlegenheit

Die Hoffnung auf eine EM-Überraschung gegen den Gruppenfavoriten ist für Österreichs Fußball-Teamspieler nicht in Erfüllung gegangen. Beim 0:2 am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande waren die ÖFB-Kicker von einem Erfolgserlebnis weit entfernt und mussten danach die Überlegenheit des Gegners eingestehen. "Sie waren fußballerisch auf einem höheren Niveau als wir, deshalb haben sie verdient gewonnen", bilanzierte Marcel Sabitzer.

SN/APA/POOL/DEAN MOUHTAROPOULOS Sabitzer gestand niederländische Überlegenheit