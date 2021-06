ÖFB-Kicker "sehr betroffen" nach Eriksen-Kollaps auf Platz

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Nachricht vom Kollaps des dänischen Teamspielers Christian Eriksen während der EM-Partie gegen Finnland in Kopenhagen nach dem Abschlusstraining in Bukarest mitbekommen. "Auf so etwas ist man nicht vorbereitet, unsere Spieler sind sehr betroffen, es ist schwierig", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Samstagabend im ORF-Interview. Die ÖFB-Auswahl startet am Sonntag gegen Nordmazedonien in die Endrunde.

Eriksen war ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und danach minutenlang am Platz behandelt und auch reanimiert worden. "Wenn man sieht, wie betroffen die dänischen Spieler waren, wie die Zuschauer im Stadion geweint haben, da ist es für mich nur schwer vorstellbar, dass das Turnier für die Dänen in gewünschter Form weiterlaufen wird. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm endet, wie es ausschaut", hatte Schöttel verlautet. Danach gab es allerdings Entwarnung aus dem Reichskrankenhaus. Der Spieler sei wach und bei Bewusstsein, teilte der dänische Verband mit. Aufgrund dieser guten Nachrichten wurde die Partie um 20.30 Uhr kurz vor Ende der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 wieder angepfiffen. "Das Turnier ist da einmal in zweiter Linie wichtig. Wichtig ist, dass es ihm bald wieder besser geht", so Schöttel. Das hoffte auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat. In diesen Zeiten ist die Einheit der Fußballfamilie so stark und er und seine Familie tragen die guten Wünsche und Gebete aller mit sich. Ich habe von Fans beider Mannschaften gehört, die seinen Namen skandierten", verlautete der Slowene auf Twitter. Auf Twitter reagierte auch der ÖFB wie zahlreiche Verbände und Spieler aus ganz Europa. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Christian", wurde in englischer Sprache mitgeteilt. Auf dem Twitter-Account von Österreichs Double-Champion Red Bull Salzburg hieß es: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Christian Eriksen. Keep fighting!"