ÖFB-Präsident Windtner: "Wir haben eine gute Außenseiterchance"

ÖFB-Präsident Leo Windtner ist mit dem bisherigen EM-Verlauf zufrieden und hofft im Achtelfinale gegen Italien auf eine Sensation.

Das erste Ziel hat das österreichische Fußball- Nationalteam mit dem erstmaligen Einzug in ein EM-Achtelfinale bereits erreicht. Am Samstag soll die EURO im Londoner Wembley-Stadion mit einem Sieg gegen den Turnierfavoriten Italien veredelt werden. Dass Kapitän David Alaba und Co. dafür aber eine weitere Leistungssteigerung brauchen, ist auch ÖFB-Präsident Leo Windtner im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" bewusst: "Mit dem letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine können wir sehr zufrieden sein, aber wir haben sicher noch Luft nach oben. Wenn sich ...