ÖFB-Spieler richten Blicke bereits nach Amsterdam

Österreichs Fußball-Teamspieler durften am Sonntag in Bukarest einen historischen Sieg bejubeln, und dennoch richtete sich der Blick schon auf die kommenden Aufgaben. Das 3:1 gegen Nordmazedonien bedeutete neben dem ersten ÖFB-Sieg bei einer Fußball-EM einen gelungenen Start in die laufende EURO. Auf das angepeilte Ziel, die K.o.-Phase, fehlt aber noch ein Stück. Der nächste Schritt könnte am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Amsterdam gegen die Niederlande gelingen.

SN/APA/POOL/DANIEL MIHAILESCU Laimer will auch in Amsterdam jubeln