ÖFB-Sportdirektor Schöttel über EM-Startsieg erleichtert

Der 3:1-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft in ihrem ersten Fußball-EM-Spiel am Sonntag über Nordmazedonien hat bei ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel für große Erleichterung gesorgt. Der 54-jährige freute sich am Tag danach in Seefeld über den historischen Erfolg und blickt nun den kommenden Partien erwartungsfroh entgegen. "Die Mannschaft hat dem Druck standgehalten. Jetzt sind wir gut im Turnier drin und wollen so lange wie möglich bleiben", sagte Schöttel.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT ÖFB-Sportdirektor fiel nach Sieg über Nordmazedonien Stein vom Herzen