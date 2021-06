ÖFB-Team bei Achtelfinal-Premiere gegen Italien Außenseiter

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Samstagabend (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) sein erstes K.o.-Spiel bei einer Fußball-EM. Die Österreicher sind im Achtelfinale in London gegen Italien krasser Außenseiter. Teamchef Franco Foda will mit seiner Mannschaft nach Siegen in der Gruppenphase gegen Nordmazedonien (3:1) und die Ukraine (1:0) im Wembley-Stadion aber überraschen.

Die Italiener haben im Turnier bisher einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini hat zuletzt 30 Spiele in Folge nicht verloren. Die vergangenen elf Partien gewann die "Squadra Azzurra" allesamt zu Null. Das ÖFB-Team ist gegen Italien seit 1960 sieglos. In vier Duellen bei großen Endrunden gab es bisher vier Niederlagen. Fans aus Österreich und Italien durften wegen der britischen Corona-Bestimmungen nicht zum Spiel anreisen.