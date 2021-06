ÖFB-Team gegen Niederlande ohne Kalajdzic

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda verzichtet im EM-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande auf Sasa Kalajdzic in der Startformation. Anstelle des Stuttgart-Profis stürmt Michael Gregoritsch, ansonsten gab es im Vergleich zum 3:1 gegen Nordmazedonien keine personellen Änderungen in der Anfangs-Elf. Marko Arnautovic fehlt bekanntlich wegen einer Sperre.

SN/APA/POOL/JUSTIN SETTERFIELD Gregoritsch darf nach seinem Tor zum Auftakt nun von Beginn an stürmen