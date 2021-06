ÖFB-Torschütze Lainer schickt Botschaft an Eriksen

ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer hat nach seinem Tor in Österreichs EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien eine Botschaft an den am Vortag in Kopenhagen auf dem Rasen kollabierten dänischen Fußballstar Christian Eriksen geschickt. Der 28-jährige Salzburger hielt in Bukarest beim Torjubel nach seinem 1:0-Führungstreffer ein T-Shirt im ÖFB-Design mit der Aufschrift "Eriksen stay strong" (Eriksen bleib stark) in die Höhe.

SN/APA/POOL/DANIEL MIHAILESCU Nach der Faust zeigte Lainer auch noch ein Shirt mit Aufschrift