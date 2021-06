Österreich in Gruppenphase mit zweitmeisten Balleroberungen

Der Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM mit dem Aufstieg ins Achtelfinale schlägt sich auch in einigen Statistiken nieder. So hatte das ÖFB-Team in der Gruppenphase die zweitmeisten Balleroberungen. 152 Mal wurde der Ball vom Gegner zurückgewonnen, nur Gruppengegner Niederlande weist mit 155 einen höheren Wert auf. Auch bei den erfolgreichen Tackles liegt die Mannschaft von Franco Foda mit 26 auf Rang zwei, Deutschland schaffte 29.

Sabitzer und seine Kollegen in einigen Statistiken mit Topwerten