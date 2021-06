Paris-Sieger Djokovic schenkt jungem Fan Schläger

Ein junger Fan hat das Herz von Novak Djokovic auf dem Weg zum Sieg im French-Open-Finale erobert. Der Serbe schenkte ihm daraufhin nach seinem zweiten Triumph im Stade Roland Garros seinen Tennisschläger. "Ich hatte ihn die ganze Zeit im Ohr. Er hat mir sogar Taktik-Tipps gegeben", sagte der Weltranglisten-Erste nach dem Endspiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, das Djokovic am Sonntag in Paris 6:7(6),2:6,6:3,6:2,6:4 gewann.

"Er hat mich praktisch gecoacht", berichtete der 34-Jährige lächelnd nach seinem 19. Grand-Slam-Titel. "Ich fand das sehr süß und sehr nett. Er war der Beste, um ihm den Schläger zu geben", erklärte der Familienvater. "Ich wollte ihm meine Dankbarkeit zeigen, weil er an mich geglaubt und mich die ganze Zeit unterstützt hat." Der kleine Fan, der in der Nähe der Spielerbänke saß, konnte sein Glück nicht fassen, nachdem ihm Djokovic seinen Schläger in die Hand gedrückt hatte, und hüpfte vor Freude herum.