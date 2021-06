Perisic fällt bei Kroatien wegen Corona-Infektion aus

Vizeweltmeister Kroatien muss vor dem EM-Achtelfinale gegen Spanien einen schweren Rückschlag wegstecken. Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt im Spiel am Montag (18.00 Uhr) in Kopenhagen. Perisic sei von seinen Teamkollegen isoliert worden und habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte der kroatische Fußball-Verband mit. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.

SN/APA/AFP/DAMIR SENCAR Perisic wurde im Teamcamp in Rovinj positiv auf Corona getestet