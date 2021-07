Polizei warnt England-Fans ohne Ticket vor London-Reise

Vor dem EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) gegen Italien bittet die Londoner Polizei englische Fußball-Fans, sich nicht in größeren Mengen zu versammeln. London befinde sich weiterhin in einer Gesundheitskrise, mahnte die Hauptstadtpolizei am Samstag angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie. Gleichzeitig warnte sie davor, ohne Ticket in die Hauptstadt zu kommen.

