Queen wünscht englischem Nationalteam viel Erfolg

Vor dem EM-Finale Englands gegen Italien hat Königin Elizabeth II. dem englischen Nationalteam viel Erfolg gewünscht. In einem kurzen Schreiben an Teamchef Gareth Southgate würdigte die Queen "Geist, Hingabe und Stolz" der Mannschaft, die am Sonntagabend vor heimischem Publikum im Londoner Wembley-Stadion ihr erstes Finale bei einer EM oder WM seit 55 Jahren bestreitet.

SN/APA/POOL/CHRISTOPHER FURLONG Queen Elizabeth wünschte Englands Fußball-Nationalteam viel Glück