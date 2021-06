Regenerieren statt Trainieren: Wie die ÖFB-Stars punktgenau fit werden

Der Schwerpunkt bei Österreichs Fußballern lag am Tag nach dem 1:0-Sieg über die Ukraine - wenig überraschend - auf der Regeneration.

Das Match bei schwülem Wetter in Bukarest hatte Marko Arnautovic und Co. sichtlich an die Grenze der Kraftreserven gebracht.

ÖFB-Sportwissenschafter Gerhard Zallinger erklärte: "Es ist wichtig, zwischendurch solch einen flexiblen und individuellen Tag zu haben. Zumindest ein paar Stunden sollten die Spieler nicht an Training oder körperliche Belastung denken müssen."

Die Leistung vom Vortag war für Zallinger auch Bestätigung seiner Arbeit: "Wir sind dem Gegner physisch überlegen gewesen. Das macht einen happy. Auch, dass wir im ...