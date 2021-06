Rekord-Altersunterschied im niederländischen Team

So einen Altersunterschied zweier Mannschaftskollegen wie beim Spiel Niederlande - Österreich am Donnerstagabend hat es bei Fußball-Europameisterschaften bisher noch nicht gegeben. Zwischen Oranje-Torwart Maarten Stekelenburg und dem in der 74. Minute eingewechselten Ryan Gravenberch liegen 19 Jahre und 236 Tage. Als der 38-jährige Torhüter im August 2002 bei Ajax Amsterdam sein Profidebüt gab, war das 19-jährige Ajax-Talente Gravenberch gerade einmal drei Monate alt.

SN/APA/POOL/DEAN MOUHTAROPOULOS Youngster Gravenberch kam gegen Österreich im Finish aufs Feld