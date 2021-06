Romelu Lukaku: In Italien zur Weltklasse

Für Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku wird das EM-Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) in München ein besonderes Spiel. Seit 2019 spielt er in der Liga des Gegners Italien, bei Inter Mailand reifte er zum Leistungsträger und feierte den Gewinn der Meisterschaft. Mittlerweile bezeichnet er sich selbst als "Weltklasse" und will seine Worte auch mit Taten untermauern. In K.o.-Spielen gelang ihm das bisher nur selten, mit dem Nationalteam wartet der 28-Jährige noch auf Titel.

SN/APA/POOL/LLUIS GENE Lukaku will sein Team gegen Italien zum Sieg führen