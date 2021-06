Russland wahrt Achtelfinal-Chance mit 1:0 gegen Finnland

Nach der klaren Auftaktniederlage gegen Gruppenfavorit Belgien hat Russland bei der Fußball-EM am Mittwoch einen 1:0-Pflichtsieg gegen Finnland eingefahren. Alexej Mirantschuk (45.+2) schoss die von Stanislaw Tschertschessow betreute "Sbornaja" vor 24.540 Zuschauern in St. Petersburg zum verdienten Heimerfolg. Vor dem zweiten Spiel der Gegner Dänemark und Tabellenführer Belgien am Donnerstag (18.00 Uhr) ist in der Gruppe B alles offen. Drei Teams halten bei drei Punkten.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Russländ hält mit Sieg die Gruppe B offen