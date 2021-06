Russlands EM-Tormann Safonow wurde Vater einer Tochter

Russlands bei der Fußball-EM engagierter Team-Tormann Matwej Safonow ist Vater einer Tochter geworden. Dies bestätigte der russische Fußballverband in einer Mitteilung, Zeitpunkt der Geburt war demnach bereits am Freitag. "Wir haben ihm gratuliert beim Teammeeting. Ich schicke nochmals die besten Grüße und wünsche nur das Beste für das Baby", kommentierte Stürmer Anton Sabolotny.

Der 22-jährige Safonow war im ersten Spiel gegen Belgien (0:3) noch Ersatzmann und wurde dann gegen Finnland für Anton Schunin in die erste Elf befördert.

Babyalarm hatte es zuvor auch im Schweizer Team gegeben. Tormann Yann Sommer war am vergangenen Mittwoch nach der 0:3-Niederlage seines Teams in Rom gegen Italien nach Deutschland gereist, um bei der Geburt seiner Tochter Nayla dabei zu sein. Dafür kam er allerdings nicht rechtzeitig an. "Natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich es rechtzeitig schaffe. Für mich hat die Freude überwogen, als ich ins Krankenhaus kam. Dann war die andere Sache schon vergessen."