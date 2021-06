Sabitzer von kolportiertem Milan-Interesse unbeeindruckt

Nach der Trennung vom türkischen Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu, der zu Inter Mailand gewechselt ist, denkt AC Milan offenbar an den österreichischen Fußball-Nationalspieler Marcel Sabitzer als Ersatz. Der Kapitän von RB Leipzig stehe auf der Wunschliste von Milan-Trainer Stefano Pioli, der ihn für die bevorstehende Saison verpflichten wolle, berichtete die italienische Sportzeitung "Tuttosport" am Mittwoch.

Sabitzer, der in diesem Sommer auch bereits mit AS Roma, Tottenham und Atletico Madrid in Verbindung gebracht worden ist, wollte auf die Meldung drei Tage vor dem EM-Achtelfinale gegen Italien wenig geben. "Das werden irgendwelche medialen Spielchen sein. Das interessiert mich gerade wenig", betonte der 27-Jährige am Mittwoch im ÖFB-Teamcamp in Seefeld. Transferspekulationen spielen für ihn während der EM keine Rolle. "Sollen sie schreiben, was sie wollen", sagte der Steirer. "Mich beeinflusst das nicht." Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft nur noch bis 2022.