Scharfe Kritik an Londoner Polizei nach Krawallen in Wembley

Nach den Ausschreitungen rund um das EM-Finale im Wembley-Stadion ist die Londoner Polizei scharf in die Kritik geraten. Kabinettsmitglieder und der Fußballverband FA würden der Polizei vorwerfen, das Stadion im Nordwesten der britischen Hauptstadt nicht gut genug abgeschirmt zu haben, berichtete die Zeitung "The Times" am Mittwoch.

SN/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N Fan-Massen beim Finale in Wembley