Schweden besiegte Slowakei dank Forsberg-Elfmeter

Schweden hat im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg bei der Fußball-EM eingefahren. Die Skandinavier setzten sich am Freitag in St. Petersburg im Gruppe-E-Duell mit Polen-Bezwinger Slowakei 1:0 (0:0) durch. Den Treffer erzielte Leipzig-Legionär Emil Forsberg in der 77. Minute per Elfmeter. Schweden hat nun vier Punkte auf dem Konto und führt die Tabelle vor den Slowaken an, die weiter bei drei halten. Zum Kräftemessen von Spanien und Polen kommt es am Samstag in Sevilla.

Viel Kampf, viel Taktik in St. Petersburg