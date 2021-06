Schweden vor Auftakt gegen Spanien mit zwei Corona-Fällen

Schwedens Fußball-Nationalmannschaft hat nicht einmal eine Woche vor dem EM-Auftaktspiel gegen Spanien zwei Corona-Fälle. Der Verband teilte am Dienstag mit, dass Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg positiv getestet wurden. Sie fallen für das Auftakt-Match am Montag in Sevilla gegen Spanien aus. Juventus-Spieler Kulusevski reiste nicht mit zur finalen Vorbereitung in Göteborg, sondern blieb isoliert in Stockholm. Svanbergs Test soll noch einmal analysiert werden.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Schwedens Dejan Kulusevski am Sonntag im Test gegen Armenien/Archiv