Schweden will nach Aufstieg auch Gruppensieg, Polen hofft

Schwedens Fußball-Nationalteam steht bei der EM schon als Achtelfinalist fest, das Mindestziel ist erreicht. Nun winkt in der Gruppe mit Spanien sogar Platz eins. Mit einem Sieg gegen Polen am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF 1) in St. Petersburg halten die voran liegenden Nordländer ihre Position. Robert Lewandowski und Co. benötigen den ersten Sieg im Turnier noch dringender, ein Erfolg würde Polen den Weg in die K.o.-Phase ebnen.

SN/APA/POOL/DAVID RAMOS Polens Erfolgsfaktor Robert Lewandowski