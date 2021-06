Schweden will nach Shitstorm gegen Berg Polizei einschalten

Schwedens Fußball-Verband will gegen Hasskommentare in den sozialen Netzwerken gegen Nationalspieler Marcus Berg vorgehen. Der 34-Jährige war dort nach einer vergebenen Großchance am Montagabend beim EM-Auftakt der Schweden in Sevilla gegen Spanien (0:0) angefeindet worden. Sicherheitschef Martin Fredman bestätigte dem Sender "SVT Sport" am Dienstag, dass ein Bericht angefertigt und der Polizei übermittelt werden soll. Das passiere in Abstimmung und Absprache mit Berg.

SN/APA/POOL/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Berg ist nach seiner vergebenen Gro§chance Anfeindungen ausgesetzt