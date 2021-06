Schwedens Minimalisten vor Achtelfinal-Aufstieg

Wenige Tore schießen, keine kassieren: Unter diesem Motto treten die Schweden bei der Fußball-EM an. Der Minimalismus-Kick geht auf, die Skandinavier sind dem Achtelfinale nach dem 1:0 gegen die Slowakei mit vier Zählern sehr nah. Die Slowakei muss nun Spanien trotzen, Teamchef Stefan Tarkovic hofft auf ein "kleines Wunder". Die Iberer und Polen standen einander erst am Samstagabend gegenüber.

Emil Forsberg verwandelte für Schweden in der 77. Minute einen Foul-Elfmeter. Es war der erste Treffer der Nordländer bei einer EM-Endrunde nach insgesamt 365 torlosen Minuten. Auffälligster Mann der Schweden war Stürmer Alexander Isak. Der 21-jährige Angreifer von Real Sociedad beschäftigte die slowakische Defensive. Der 1,92-Meter-Mann wurde in der Heimat sogleich wieder mit Altmeister Zlatan Ibrahimovic verglichen. "Es fühlt sich großartig an. Für Schweden bei der Euro zu spielen, ist ein unglaubliches Gefühl", meinte Isak nach der Partie.

Trainer Janne Andersson fand den schlaksigen Stürmer "fantastisch". "Ich habe schon zuvor gesagt, dass er noch kein fertiger Spieler ist, aber er hat ein Gesamtpaket, das unglaublich attraktiv ist." Andersson wollte seinen Schützlingen zur Feier des Tages ein Bier genehmigen, bis zum Gruppenfinale gegen Polen am Mittwoch (18.00 Uhr) ist noch Zeit. "Die Situation sieht gut aus. Wir haben uns in eine gute Position gebracht", kommentierte der Trainer. Anders als bei der Auftaktnullnummer gegen Spanien, die sich Schweden in Sevilla mühevoll ermauert hatte, griff seine Elf diesmal mutiger an und verdiente sich den ersten Sieg in diesem Turnier.

Während die Schweden der K.o.-Runde schon extrem nah sind, verpasste die Slowakei einen Riesenschritt nach dem 2:1 gegen Polen zum Start. Coach Tarkovic relativierte die knappe Niederlage in dem von Taktik geprägten Spiel: "Jeder hat damit gerechnet, gegen uns drei einfache Punkte zu kriegen. Aber wir haben Polen geschlagen und hätten beinahe ein Remis gegen Schweden geschafft. Ich bin weiter Optimist." Gegen Spanien soll am Mittwoch gepunktet werden, um wie beim Debüt 2016 in die Runde der letzten 16 zu kommen. "Vielleicht schaffen wir ein kleines Wunder", sagte Tarkovic.