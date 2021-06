Schweiz hofft nach 3:1 gegen Türkei auf das Achtelfinale

Die Schweiz hat ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-EM aufrecht gehalten. Im "Alles oder nichts"-Spiel gegen die Türkei setzten sich die Eidgenossen am Sonntag mit 3:1 (2:0) durch. Haris Seferovic (6.) mit einem frühen Tor und Xherdan Shaqiri (26., 68.) per Doppelpack trafen in Baku für die in Gruppe A am Ende drittplatzierten Schweizer. Irfan Can Kahveci (62.) gelang für die Türkei nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

SN/APA/POOL/VALENTYN OGIRENKO Shaqiri (r.) jubelt mit der Schweiz, Frust für Türkei und Müldür